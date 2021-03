Serie A. Gli squalificati dopo la 24a: squalificati in 5 per un turno

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KOULIBALY Kalidou (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBA Federico (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LARANGEIRA Danilo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Milan)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

FREULER Remo (Atalanta)

RICCI Matteo (Spezia)

GAGLIOLO Riccardo (Parma)

b) ALLENATORI

AMMENDA DI € 2.500,00

INZAGHI Filippo (Benevento): per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, dal 15° del secondo tempo, in alcune occasioni, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.