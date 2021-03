Braglia: “Catanzaro squadra esperta e di valore”

In vista del match di domenica contro la Catanzaro allo stadio “Nicola Ceravolo” Piero Braglia ha tenuto questa mattina la conferenza stampa pre partita.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sul momento della squadra. “Abbiamo sfruttato questi dieci giorni per ricaricare le batterie. Non possiamo sapere se la pausa è stata un bene o un male ma, dalle indicazioni che i ragazzi mi hanno dato in questi giorni, penso che possa essere stata recepita dalla squadra positivamente”.

Sul Catanzaro. “E’ una squadra molto esperta e di assoluto valore. La affrontiamo in un buon momento di forma. In più hanno l’entusiasmo per aver battuto la Ternana. Sarà una gara difficile ed abbiamo il dovere di affrontarla al massimo della concentrazione e con tutte le nostre forze”.

Sul rush finale. “Come ho spesso dichiarato dobbiamo pensare una partita per volta. Ora affronteremo il Catanzaro, dopo mercoledì penseremo alla Paganese. Non mi va di fare previsioni o guardare in casa degli altri. Per il momento mi interessa solo il cammino dell’Avellino”.