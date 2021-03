Ufficiale: Manuel Pera è un nuovo giocatore del Forlì

Adesso c’è anche l’ufficialità. Manuel Pera (1984) è un nuovo giocatore del Forlì, attualmente ottavo in classifica nel girone D. Lo comunica la società biancorossa sul suo sito ufficiale.

Che le strade tra l’attaccante toscano e la formazione leopardiana era ai titoli di coda lo si era intuito nelle ultime settimane. L’assenza del bomber nelle ultime due gare aveva ulteriormente rafforzato le voci di un possibile divorzio che oggi è diventato ufficiale con l’annuncio del Forlì.

Pera lascia la Recanatese dopo tre anni in cui ha collezionato 84 presenze e realizzato 58 reti.

Il comunicato del Forlì:

“Il Forlì F.C. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Manuel Pera. Classe ’84, è reduce da una prima parte di stagione affrontata nel Girone F di Serie D con indosso la maglia della Recanatese ma vanta una carriera di grande spessore vissuta tra serie C e serie D, militando in Società come: Lucchese, Carrarese, Poggibonsi, Pontedera, Rimini, Delta Calcio Rovigo, Matelica, Taranto e Recanatese. L’attaccante di Lucca ha messo a segno ben 268 in goal in 468 presenze.

Benvenuto a Forlì Manuel!”