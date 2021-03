Taranto, Ciezkowki protagonista: "Mi batto per questa maglia"

Il Taranto ha ritrovato il sorriso all'indomani della vittoria contro la Puteolana. Il goal siglato da Leo Guaita ha scacciato cattivi pensieri, giunti dopo la sconfitta esterna contro il Bitonto. Giuseppe Laterza ha visto una squadra compatta nei momenti di alto ritmo della partita e, soprattutto, nei momenti di difficoltà dopo l'espulsione di Diaby. La Puteolana ha intensificato la manovra offensiva alla ricerca del pari, ma i rossoblù sono rimasti lucidi chiudendo tutti gli spazi per portare a casa tre punti fondamentali per il morale e la classifica.

Uno dei protagonisti della gara è senza dubbio il portiere Dorian Ciezkowski, chiamato a sostituire l'infortunato Sposito. Il polacco classe 2001 ha rilasciato delle dichiarazioni, al termine della vittoria interna allo Iacovone contro i campani. Ciezkowki ha saputo ritagliarsi il giusto spazio alle spalle dell'inamovibile Sposito, risultando un portiere affidabile. Ecco, dunque, le sue parole: "Abbiamo sofferto, è stata una partita difficile contro un avversario che ci ha impegnato duramente. Io titolare? Mi sto battendo per questa maglia, poi c'è Alex che è un bravissimo ragazzo e a cui auguro una pronta guarigione. Diverse parate importanti, forse quella su Guarracino la migliore: ho ancora i segni in faccia", come riportate dai colleghi di MondoRossoBlù.it.

Sarà una lotta lunga per raggiungere il traguardo della promozione. La sensazione è che questo Taranto possa giocarsela contro qualunque squadra per potenziale, mentalità e blasone. Il prossimo impegno sarà contro il Sorrento e ci sarà da lottare su ogni pallone per portare a casa una partita non proprio semplice. Il Sorrento ha vinto il match dell'andata allo Iacovone. Una motivazione in più per spingere sull'acceleratore e prendersi bottino pieno dallo stadio Italia.