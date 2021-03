Benevento-Hellas Verona: chi ci sarà e chi no mercoledì al "Vigorito"

Al netto delle possibili rotazioni per il turnover, viste le tre gare in sette giorni, alcuni calciatori sanno già che non potranno scendere in campo nel match di mercoledì sera al "Vigorito" tra Benevento ed Hellas Verona.

Tra le fila dei giallorossi, oltre allo squalificato Barba, ci saranno poche possibilità di recuperare Improta e nessuna per Iago Falque. Tuttavia mister Inzaghi riavrà Glik che, a sua volta, ha scontato contro il Napoli il turno di squalifica.

Nell'Hellas Verona, mister Juric non ha calciatori squalificati ma avrà tre assenze certe per infortunio: si tratta di Ruegg, che ha rimediato una distorsione alla caviglia, Colley, alle prese con un problema al ginocchio sinistro, e Kalinic, che sta recuperando da una lesione muscolare al bicipite femorale.