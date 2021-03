Giana-Pro Vercelli, le voci degli spogliatoi

Successo fondamentale per la Pro Vercelli nella corsa per il primo posto in una giornata decisamente positiva per le bianche casacche vista la sconfitta del Como e il pareggio del Renato, negli spogliatoi di Gorgonzola parla mister Modesto e il bomber Comi, partiamo dall’allenatore: “Sapevamo che il terreno sarebbe stato difficile, i ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita, sulle seconde palle e hanno fatto una partita diversa da quella che solitamente gli chiedo. Peccato per il rigore subito ma l’importante erano i tre punti, ci tenevamo a fare risultato; in certe situazioni dobbiamo essere più furbi e dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Due gol decisivi per Gianmario Comi: “Quando segni e vinci la gioia è doppia, il campo era in condizioni pessime e siamo stati bravi a capire come giocare; siamo sempre tosti, pensiamo prima al gruppo e poi a noi stessi e così facendo i risultati arrivano quasi sempre. Dedichiamo il successo a Parodi che ha avuto un brutto infortunio; prepareremo la prossima partita con lo stesso atteggiamento, siamo un gruppo eccezionale e faremo di tutto per centrare il nostro sogno che è quello anche dei nostri tifosi”.