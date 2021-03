Fossano-Borgosesia 0-3, tornano a fare punti i granata

Se il match contro il Vado era l’ultima chance la partita di ieri a Fossano rappresentava un dentro-fuori finale per il Borgosesia che aveva solo un risultato che Bramante e compagni hanno centrato, una vittoria dopo dieci sconfitte consecutive che dà morale e permette ai valsesiani di staccare il Fossano e di portarsi a due punti dal Vado con due partite in meno.

La cronaca Borgosesia in vantaggio dopo trenta secondi, Perego per Areco che non sbaglia; granata scatenati in avvio, al 3’ Merlano salva su Bramante. Nei valsesiani si fa male Vecchi, al suo posto entra Iannacone, il Fossano si va vedere con due conclusioni di Romani e Lazzaretti che non inquadrano la porta.

Lazzaretti ad inizio ripresa spreca la palla del pareggio, al 7’ Barlocco è attento su Romani, stesso copione al 16’ con la parata dell’estremo granata da sottolineare con un circoletto rosso; al 22’ il raddoppio del Borgosesia, lancio di Bramante per Perego che non fallisce il due a zero, nel finale Bramante con un calcio di punizione mette la ciliegina sulla torta su un pomeriggio finalmente perfetto per la formazione di Rossini.