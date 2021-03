IamC - Frosinone, Stirpe sogna Andreazzoli dal 2018: il retroscena

Segnatevi questa data. Era il 23 aprile del 2018 e l'Empoli dei vari Krunic, Caputo e Di Lorenzo sbancava lo "Stirpe" di Frosinone per 4 a 2. Un risultato pesante per i ciociari, che subirono una vera e propria lezione di calcio da parte degli azzurri.In tribuna il presidente giallazzurro, Maurizio Stirpe rimase estasiato davanti al gioco espresso dai toscani allenati da Aurelio Andreazzoli. Un piccolo preambolo, questo, per far capire che il Frosinone sogna Andreazzoli da quasi tre anni. E adesso i contatti tra le parti si sono intensificati, con il trainer nativo di Massa che potrebbe sedersi sulla panchina canarina solo dalla prossima estate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i primi attestati di stima li sta portando avanti proprio il presidente Maurizio Stirpe intenzionato ad aprire un nuovo ciclo dopo il biennio con Alessandro Nesta in panchina.