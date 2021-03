Foggia, Marchionni: "Dobbiamo ritrovarci. Io primo responsabile"

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con la Vibonese in programma domani pomeriggio allo stadio ''Pino Zaccheria''. Queste le sue parole:

"Veniamo da un periodo difficile e ritrovare i tre punti è fondamentale per noi, per la società e per i tifosi, perciò dobbiamo tornare a vincere per avvicinarci a chiudere il discorso salvezza. In questi giorni ho rivisto quella voglia di riscatto e quello spirito di sacrificio che cercavo, c’è stata la giusta intensità negli allenamenti, adesso però sta a noi dare delle risposte sul campo. Dobbiamo scrollarci di dosso la paura, tornare a giocare con serenità e personalità, evitando di complicarci la vita da soli, mettendo in campo le nostre qualità.

La Vibonese è una squadra che cerca di non prendere gol e che ti fa giocare, ma sono bravi a chiudere gli spazi. Dobbiamo essere cattivi e veloci creando i ritmi giusti e non aspettare che siano loro a dettarli. Abbiamo fatto tantissimi passi indietro e sono responsabile di questo ma ora dobbiamo dimenticare queste partite, farne tesoro e andare avanti.

Formazione? Abbiamo recuperato quasi tutti, è importante perchè la sana competizione tra compagni porta sempre stimoli positivi".