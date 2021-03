Serie D/F: fissati alcuni recuperi. C’è anche Campobasso-Recanatese

Il Dipartimento Interregionale ha comunicato poco fa di aver fissato la disputa di molti recuperi per mercoledì 10 e domenica 14 marzo. Mercoledì 10 marzo si giocheranno 17 recuperi, mentre sono ben 31 quelli programmati per domenica 14 marzo, che inizialmente doveva essere una giornata di riposo per consentire la partecipazione della Rappresentativa di Lega al Torneo di Viareggio ma, visto il rinvio della manifestazione a giugno o a settembre, in Lega hanno pensato bene di far recuperare quante più gare possibili dopo i tanti rinvii per covid che ci sono stati in questi mesi.

Per quanto concerne il girone F, mercoledì 10 si giocheranno quattro gare, altrettante domenica 14.

Il programma:

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021 – ORE 14:30

Recupero 10ª giornata

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO -OLYMPIA AGNONESE

Recupero 14ª giornata

RIETI - MONTEGIORGIO

Recupero 15ª giornata

F.C. MATESE - REAL GIULIANOVA

Recupero 17ª giornata

VASTOGIRARDI - TOLENTINO

DOMENICA 14 MARZO 2021 – ORE 14:30

Recupero 11ª giornata

CITTA’ DI CAMPOBASSO – RECANATESE

OLYMPIA AGNONESE – PINETO

Recupero 12ª giornata

ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO –MONTEGIORGIO

Recupero 17ª giornata

CASTELFIDARDO - ATL.TERME FIUGGI