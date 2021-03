Benevento-H. Verona: "numeri" e precedenti del match del "Vigorito"

Sono tre i precedenti in Serie A tra Benevento ed Hellas Verona: nei due giocati nella stagione 2017/18 gli scaligeri si imposero al "Bentegodi" per 1-0, con gol di Romulo, mentre i giallorossi vinsero al "Vigorito" per 3-0, con doppietta di Diabate e gol di Letizia. Nell'attuale stagione, la gara di andata si chiuse sul 3-1 per i ragazzi di Juric con reti di Barak (doppietta) e Lazovic per i gialloblù mentre per il Benevento in gol andò Lapadula. Da ciò si evince che a prevalere tra le due squadre è sempre stata quella che ha giocato tra le mura amiche.

Degli otto gol messi a segno nei tre precedenti, solo una, qualla di Diabate dell'aprile 2018, è arrivata su palla inattiva, per la precisione sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Per quanto riguarda il cammino delle due squadre nelle ultime cinque partite di campionato, l'Hellas Verona è reduce da due sconfitte, una vittoria e due pareggi mentre il Benevento ha totalizzato tre pareggi e due sconfitte.

Il Benevento è a secco di gol nelle ultime due partite; i giallorossi non hanno segnato per tre gare di fila solo due volte: nel febbraio 2018 (tre gare) e nel settembre 2017 (cinque gare).

Se il Benevento non subisse gol domani sera, per la prima volta in Serie A, manterrebbe la porta inviolata per due gare interne consecutive.

L'Hellas Verona, negli ultimi 16 confronti contro squadre neopromosse, ha pareggiato solo una volta a fronte di 8 vittorie e 7 sconfitte.

Al "Vigorito" si affronteranno due delle tre squadre con la percentuale più bassa di passaggi riusciti in Serie A: rispettivamente sono il 75% per gli scaligeri ed il 78% per il Benevento. Per completezza la terza compagine è la Sampdoria con il 77%.

Lapadula ha segnato solo contro due squadre, Roma ed Empoli, sia all'andata che al ritorno in campionato: se dovesse segnare anche domani sera l'Hellas Verona sarebbe la terza squadra della lista.

Il Benevento è la vittima preferita di Barak e Lasagna, calciatori dell'Hellas Verona: i due hanno segnato tre reti in tre partite disputate contro i giallorossi. Nessuno dei due ha segnato più reti alla stessa squadra di quante ne abbiano segnate alla Strega.