Picerno, definiti viceallenatore e match analyst: Langella e Giovale

Giovanni Langella è il nuovo allenatore in seconda del Picerno. Classe 1975, originario di Nocera Inferiore, una grande esperienza da calciatore tra C e B con circa 500 presenze all’attivo e con diversi campionati vinti (Ancona, Battipagliese e Martina Franca). Conosciuto dal dg Greco nel 2004 quando è stato calciatore della Fidelis Andria, ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda a mister Giancarlo Favarin con i team di Gavorrano, Lucchese, Pisa, Fidelis Andria e Venezia, dove con le ultime due ha vinto altrettanti campionati.

Il ruolo di match analyst è stato affidato a Michele Gioviale. Classe 1984, di Potenza, tra i neodiplomati del corso di match analyst a Coverciano, è risultato il migliore concludendo il suo percorso formativo con il punteggio massimo di 110 su 110. Tra le tante specializzazioni, è esperto di scienze motorie oltre che abilitato come allenatore di UEFA B.

