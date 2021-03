Potenza, la cura Gallo funziona: 7 punti in 3 gare Battuta la Turris

Nel giorno in cui Fabio Gallo festeggia le 100 panchine in Lega Pro, arriva anche la prima vittoria interna del terzo allenatore stagionale del Potenza sulla Turris per 2-1. Con il tecnico lombardo la formazione rossoblu conquista così 7 punti nelle ultime 3 gare dimostrando il buon momento di forma. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 31' su calcio di rigore trasformato da Baclet per atterramento di D'Ignazio su Coccia. Il raddoppio giunge al 68': Salvemini recupera una palla che sembrava persa per Di Livio che pesca Sandri, il quale con un bel sinistro da incorniciare infila all'angolino. La Turris accorcia le distanze soltanto all'85' con un colpo di testa di Romano sugli sviluppo di calcio d'angolo.

POTENZA 2

TURRIS 1

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Sepe; Zampa (83' Nigro), Bucolo, Bruzzo; Di Livio (83' Volpe); Mazzeo (83' Conson), Baclet (50' Salvemini). A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Lauro, Fontana, Cavaliere Allenatore: Gallo.

TURRIS (3-4-2-1): Abagnale; Lorenzini (46' Loreto), Rainone, Di Nunzio; Da Dalt, Signorelli (46' Alma), Franco (36' Tascone), D'Ignazio (61' Esempio); Romano, Giannone (74' Persano); Boiciuc. A disp.: Lonoce, Ventola, Fabiano, Pitzalis, Carannante, Brandi, Lame. Allenatore: Caneo.

ARBITRO: Colombo di Como.(Gregorio-Mittica)

RETI: 31' Baclet (rig.), 68' Sandri, 85' Romano.

NOTE: Ammoniti: Sepe (P); Di Nunzio (T)