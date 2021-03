Serie C girone A, turno favorevole alla Pro Vercelli

Il girone A di Serie C sembrava aver trovato il proprio padrone nel Como ma i lariani nell’anticipo del ventisettesimo turno perdono a Busto Arsizio due a uno, non ne approfitta il Renate che non viene raggiunto in extremis in casa dal Piacenza ed è staccato di quattro punti dalla vetta, a meno cinque la Pro Vercelli che vincendo a Gorgonzola archivia una giornata favorevole sotto tutti i punti di vista.

Non sorprende più il Lecco, il quattro a zero alla Juventus U23 fa rumore, Capogna e compagni sembrano puntare a qualcosa in più di un semplice posto play-off; torna al successo l’Alessandria che con un rigore di Eusepi supera la sempre più deludente Carrarese, stesso risultato per la Pergolettese che batte in uno scontro salvezza fondamentale il Livorno e se il campionato finisse oggi sarebbe salva.

Quattro i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Novara e Pro Sesto e tra Pistoiese ed Albinoleffe, manca una buona occasione l’Olbia che a Lucca viene recuperata da un gol di Panati dopo il vantaggio di Ragatzu; nell’ultimo incontro di giornata il Grosseto si aggiudica il derby toscano contro il Pontedera portandosi vicino alla zona play-off e archiviando forse definitivamente il discorso salvezza.

La classifica del girone A di C