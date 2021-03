Foggia, al via l'era Pintus: "Orgogliosa di rappresentare questo club"

Giornata importante quella di oggi in casa Foggia: è stata infatti presentata nel pomeriggio odierno la nuova proprietà rossonera con a capo la dottoressa Maria Assunta Pintus. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche l'amministratore delegato Davide Pelusi, Edoardo Chighine, il direttore tecnico Ninni Corda e il direttore generale Filippo Polcino. Queste le loro parole:

PINTUS: "Sono molto orgogliosa di rappresentare la guida di questo storico club. Essere la prima donna a ricoprire questo ruolo non è solo motivo di grande orgoglio, ma dà anche tanti stimoli. Come sapete la mia attività principale non è il calcio, ma posso garantire che quando decido di intraprendere un progetto, ci metto tutta la determinazione e forza possibile. Sono consapevole dell'importante compito che mi sto assumendo, ma il desiderio e la voglia di mettermi subito alle spalle mi consentono di mettermi alle spalle un lungo periodo di feroci attacchi e accuse nei confronti della mia persona e della mia famiglia. Ma di questo non ne voglio parlare, anzi voglio ringraziare chi mi ha preceduto. Questo è il momento di guardare al futuro, però ci tengo a ringraziare anche chi mi ha affiancato in questo progetto. Da quando il mio gruppo ha deciso di rilevare l'intero pacchetto azionario della società, mi sono confrontata e consultata con persone che da tempo si occupano di calcio. Mi riferisco a Filippo Polcino, che da circa un anno lavora con il mio gruppo e al quale ho deciso di affidare il ruolo di direttore generale, che non va confuso con quello di direttore tecnico in cui è stato confermato Ninni Corda. A livello di CdA diciamo che cambia poco, Davide Pelusi continuerà a far parte di questa società e poi c'è una new entry, che è rappresentata da Edoardo Chighine. Il nostro progetto è sulla base della continuità. Oltre al centro sportivo, per noi è molto importante investire sul settore giovanile e quello femminile. Questa città ci ha accolto benissimo, vogliamo dialogare con il territorio che può esprimere tanto. In questi giorni incontreremo anche una rappresentanza di tifosi, perché loro fanno parte della società. Un altro obiettivo importante è quello di riportare a casa il logo dei satanelli, in questo senso spero di avere novità già a breve. Vogliamo fare parlare i fatti".

CHIGHINE: "Come mia madre sono emozionato di tornare in quella che definisco casa. Ho iniziato a lavorare assieme a tutta la compagine societaria. Come sapete sono una persona giovane, non ho l'esperienza che può vantare il direttore Corda nel mondo del calcio, ma sono molto felice di essere nuovamente qui. L'anno scorso ho ricoperto il ruolo di direttore operativo, mi sono allontanato per una serie di motivi legati al Covid. Qualcuno a differenza mia è stato meno fortunato, ma non ci sono mai stati episodi che sono stati ingigantiti. Con questo non voglio andare contro nessuno, ma era opportuno fare questa premessa. Mi occupavo della contabilità e non ho mai avuto voce in capitolo sulle scelte tecniche, anche perché non erano di mia competenza. La diatriba interna tra i soci non comprendeva me, diverse volte sono stato utilizzato anche come capo espiatorio, ma ho sempre lavorato nell'interesse del Foggia e lo possono testimoniare tutti i presenti in società. A portarmi qui è stato il presidente Felleca e da lui ho imparato molto, così come da Davide Pelusi con cui ho lavorato a stretto contatto".

CORDA: "Le chiacchiere se le porta via il vento, da domani dobbiamo invertire la rotta. La dottoressa è appena arrivata, ci sarà tempo per pianificare. Adesso pensiamo a raggiungere la salvezza e a fare bene in queste ultime dieci giornate di campionato, per tutto il resto c'è tempo. Il passato conta poco, il presente ci dice che abbiamo una squadra competitiva, che fino a questo punto ha disputato un grande campionato. Da qualche partita la squadra non sta facendo bene dal punto di vista dell'atteggiamento e della determinazione, come aveva fatto nel resto del campionato. Dobbiamo riprendere a fare quello che facevamo prima. La squadra in questo momento è questo, è chiaro che con le liste bloccate non si può fare neanche nulla".

POLCINO: "E' un grande onore lavorare in una piazza importante come Foggia. Con la dottoressa Pintus c'è stata subito molta sintonia, è una donna determinata che sa dove vuole arrivare. Non amo fare proclami, ma posso dire che da questa società ci sarà sempre chiarezza. E' importante dimenticare il passato e guardare insieme al futuro, ma questo non vuol dire che non devono esserci critiche, anzi, ma che devono essere costruttive. Parlare di budget in questo momento difficile, significa prendere in giro chi ci ascolta. Dobbiamo valutare di volta in volta, daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi. Conosco molto bene il valore di Corda, che fin qui ha fatto benissimo nonostante il difficile periodo".