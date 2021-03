Benevento-H. Verona: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Benevento ed Hellas Verona si affronteranno, per la 25a giornata di campionato, questa sera al "Vigorito". Analizziamo i possibili schieramenti delle due formazioni.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi recupera Glik, che ha scontato il turno di squalifica, al centro della difesa ma perde, sempre per squalifica, Barba. Quindi, davanti a Montipò, insieme al polacco, è ballottaggio tra Tuia e Caldirola in mezzo mentre le corsie esterne dovrebbero essere affidate a Depaoli e Letizia, che occuperà quella mancina. A centrocampo possibile turno di riposo, almeno all'inizio, per Viola: la linea a tre, quindi, potrebbe essere composta da Schiattarella, che ha recuperato dal problema accusato nel riscaldamento contro il Napoli, Hetemaj e Ionita. Sulla trequarti, a meno di grosse sorprese, dovrebbero agire Caprari ed Insigne. In attacco sono diverse le opzioni per "SuperPippo" Inzaghi: la conferma del solito Lapadula oppure uno tra Gaich, apparso in forma nei minuti giocati al "Maradona", e Moncini, pienamente recuperato dopo l'infortunio.

QUI H. VERONA - Mister Juric ha recuperato Ceccherini per la difesa che dovrebbe prendere posto al centro dello schieramento a tre con Gunter e Dimarco ai suoi lati. In mediana, Veloso, dopo l'ottima prova contro la Juventus, dovrebbe avere una maglia da titolare; dal 1' dovrebbe giocare anche Tameze, che ha riposato contro i bianconeri. Le corsie esterne saranno affidate a Faraoni e Lazovic. In attacco, a sostegno dell'unica punta Lasagna, ci saranno come sempre Zaccagni e Barak.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia (Caldirola), Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Insigne; Lapadula (Gaich); all.: Inzaghi F.

H. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna; all.: Juric.