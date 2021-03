ASI Basilicata, Pace e Rondanini alla guida del terzo settore

A 48 ore dall’Assemblea Elettiva e dalla conseguente costituzione del Comitato Regionale relativo all’Ente di Promozione Sportiva ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), il Presidente Luigi Laguardia, attraverso una serie di consultazioni con il nuovo organigramma (avvenute in call conference data la zona rossa a cui è soggetta la Basilicata), ha sciolto ogni riserva, espletando le prime nomine. Si tratta del Dipartimento Terzo Settore, struttura di cruciale rilevanza nelle attività non solo sportive bensì in materia di politiche sociali, con particolare attenzione alle tematiche concernenti disabilità e terza età, nonché a prevenzione e riduzione delle condizioni di disagio familiare. Mentre Luigi Rondanini coordinerà la Provincia di Potenza, toccherà a Domenico Pace il compito di smuovere gli ingranaggi regionali, interfacciandosi con le Istituzioni che presiedono Via Verrastro, per una Riforma cha abbia l’obiettivo di un riordino normativo riguardante gli enti senza scopo di lucro, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo Settore al quale fare riferimento.