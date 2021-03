Picerno-Fidelis Andria anticipata a sabato al Mancinelli di Tito

La gara tra Picerno-Fidelis Andria, originariamente in programma domenica 7 marzo, è stata anticipata a sabato 6 marzo, alle ore 14.30. L’anticipo del match è stato comunicato ai due club dalla Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di accordo tra le due società. La partita, valevole per la 4^ giornata di ritorno, verrà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook dell’AZ Picerno, con collegamento dalle ore 14.20. La partita si giocherà allo stadio “A. Mancinelli” di Tito e non a San Gregorio Magno.

Ufficio Stampa Az Picerno