Pari tra Paganese e Viterbese: Besea risponde a Diop

Finisce con un pareggio la sfida tra Paganese e Viterbese: risultato finale di 1 a 1.

La gara si sblocca dopo appena 8 minuti quando Diop realizza un calcio di rigore spiazzando il portiere. La Viterbese risponde con Murilo su punizione ma Baiocco para con un miracolo.

Al 36esimo Paganese vicina al gol con una deviazione si Sbampato che finisce sul palo. Due minuti dopo il pareggio: un tiro di Besea subisce una deviazione determinante di un avversario e la palla termina in rete. Nel finale di primo tempo Diop pericoloso ma il suo tiro va fuori.

Nella ripresa vince la noia. Riparte bene la Paganese che però non riesce a creare azioni da gol. Al 75 doppia ammonizione per Sirignano, Paganese in 10. Dal successivo calcio piazzato c'è il tiro di Salandria che impegna Baiocco: è l'unica vera occasione del secondo tempo.

Nel finale nessuna emozione: la gara finisce senza vincitori nè vinti.