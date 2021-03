Il Foggia ci prova, ma non basta: con la Vibonese è solo 0-0

Termina a reti bianche la gara dello "Zaccheria" tra Foggia e Vibonese, valevole per la 28a giornata del girone C del campionato di Lega Pro. Ai rossoneri non basta un buon secondo tempo per avere la meglio sulla formazione calabrese, ben messa in campo da mister Roselli.

CRONACA - Consueto 3-5-2 per mister Marco Marchionni: tra i pali Fumagalli, con Anelli, Gavazzi e Del Prete a comporre il terzetto difensivo; in mediana Garofalo, Morrone e Rocca con Kalombo e Agostinone che agiscono invece sugli esterni. Davanti il tandem composto da Curcio e D'Andrea. Dalla parte opposta Roselli si affida al 4-4-2 con in attacco la coppia Berardi-Parigi.

Parte bene il Foggia, al 4' Curcio dalla sinistra mette al centro per D'Andrea che trova lo spiraglio giusto ma conclude debolmente tra le braccia di Marson. All'8' ci prova Del Prete dai trenta metri, conclusione che termina a lato di non molto. Dodici minuti più tardi azione insistita da parte dei rossoneri: Rocca verticalizza per Curcio che calcia dall'altezza del dischetto del rigore, conclusione che viene deviata in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina Curcio dialoga con Rocca che calcia dal limite, tiro debole che viene facilmente bloccato da Marson. Ghiotta occasione per il Foggia al 28': cross di Agostinone che viene prolungato da un difensore ospite, palla che diventa buona per Garofalo che da posizione favorevole manda sul fondo di pochissimo. La Vibonese si fa vedere due giri di lancette più tardi con la conclusione di Ciotti che viene facilmente intercettata da Fumagalli. Al 43' cross di Agostinone dall'out mancino, colpo di testa di D'Andrea e palla a lato. È l'ultima emozione della prima frazione di gioco, dopo un minuto di recupero squadre a riposo sul parziale di 0-0.

La ripresa si apre con un dobbio cambio nel Foggia con gli ingressi di Dell'Agnello e Cardamone per Agostinone e Garofalo. Problemi per Marchionni al 54' che perde Rocca per problemi muscolari, dentro al suo posto Salvi. Dall'altra parte Roselli si io gioca invece la carta Plescia che rileva Berardi. Al 62' Foggia vicino al gol: Del Prete dalla sinistra pesca D'Andrea a centro area che di testa sfiora il bersaglio. Quattro giri di lancette più tardi rimpallo in area che favorisce Curcio che non si fa pregare due volte e calcia di prima intenzione, Marson si supera e devia in angolo. Ancora Curcio protagonista al 72': violenta punizione del fantasista dalla lunga distanza, palla che si stampa sul palo con Marson battuto. Nel finale la squadra di Marchionni le prova tutte ma non basta: il match termina a reti inviolate.

Con questo punto il Foggia, raggiunge quota 37, mentre la Vibonese sale a 25. Nel prossimo turno, in programma nel weekend, il Foggia recherà visita alla Turris, mentre la Vibonese riceverà al "Razza" la Casertana.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA