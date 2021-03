Vultur, la città di Rionero piange la scomparsa di bomber De Nicola

Appena due giorni dopo la storica data del Centenario di fondazione della Vultur, nella mattinata odierna, una triste notizia ha scosso la comunità rionerese. All’età di 67 anni è venuto a mancare, dopo una breve malattia, Pasquale De Nicola storico bomber della Vultur che indossò la maglia bianconera per oltre un ventennio a partire dalla fine degli anni ’60 fino ai primi anni ’90. Pasquale De Nicola, rionerese verace classe 1954, iniziò a muovere i primi passi calcistici sin dall’infanzia entrando nella florida ‘’cantera’’ bianconera attraverso il famoso N.A.G.C. (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori) dell’epoca diretto dal Presidentissimo Pasquale Corona. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile, De Nicola esordì in prima squadra nella stagione 1969/70, nell’allora Seconda Categoria contribuendo con le sue reti alla promozione in Prima Categoria che all’epoca era il massimo campionato regionale. Nella massima serie regionale disputò anche le successive stagioni fino a quando nella stagione 1972/73 fu tra gli artefici della promozione in Serie D della Vultur grazie alle sue memorabili reti. Dopo vari anni trascorsi in altre squadre del calcio lucano ritornò ad indossare la maglia bianconera nella stagione 1977/78 nel massimo torneo regionale e contribuì alla nuova promozione in Serie D nella successiva annata 1978/79 disputando anche il successivo campionato interregionale 79/80. In seguito, per tutti gli anni ’80, continuò ad indossare la maglia della Vultur nei vari campionati regionali contribuendo con i suoi gol a tenere sempre a galla la squadra anche nei momenti difficili. Ancora oggi De Nicola è considerato il ‘’bomber’’ per antonomasia del calcio rionerese detenendo il record di gol segnati in maglia bianconera. Conclusa la carriera calcistica continuò a rimanere sempre vicino alla ‘’sua’’ Vultur ricoprendo anche nel campionato di Serie D 93/94 il ruolo di ‘’vice’’ di mister Inselvini. Inoltre nel 2007 De Nicola pubblicò il libro ‘’L’orgoglio e la Passione Bianconera’’ in cui raccontava i primi 80 anni di storia della Vultur e negli ultimi tempi era in procinto di pubblicare un nuovo volume sui 100 anni della Vultur. Una persona molto conosciuta e stimata nella cittadina fortunatiana anche per il suo lavoro di impiegato presso il Comune di Rionero che ricoprì per tantissimi anni. Con la scomparsa di Pasquale De Nicola va via un pezzo di storia importante del calcio rionerese che ha entusiasmato varie generazioni di appassionati dei colori bianconeri.

Francesco Preziuso