Taranto, Gaston Corado è il nuovo acquisto

Il Taranto ha ufficializzato l'acquisto di Gaston Corado. L'argentino, originario di Buenos Aires, rinforzerà il pacchetto offensivo a disposizione di Giuseppe Laterza, sin da subito per la trasferta ostica allo stadio Italia di Sorrento. Il centravanti, classe 1989, rappresenta il prototipo di punta d'esperienza, presente nel nostro calcio da tempo. Infatti, Corado ha indossato le maglie di Casertana, Catanzaro, Matera e Virtus Francavilla in Serie C. Con Clodiense e Castrovillari, le esperienze in Serie D Girone I. Il bottino che porta con sè è promettente: 8 goal in 14 presenze. Attesa, dunque, per vedere all'opera la nuova punta rossoblù.