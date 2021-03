Casertana-V. Francavilla 4-0: gara risolta in 45' da un super-Cuppone

Bella vittoria casalinga della Casertana che ha superato al "Pinto" la Virtus Francavilla con un rotondo 4-0. Le reti, tutte siglate nella prima frazione, portano le firme di Cuppone, una tripletta per lui, e Turchetta.

La rete del vantaggio dei falchetti arriva al 9' del primo tempo: bella giocata di Matese che, di tacco, serve Cuppone che si presenta davanti a Costa e mette palla alle sue spalle. Gli ospiti provano a replicare al 25' ma Buschiazzo, con una scivolata, nega un facile gol a Maiorino che era stato servito da Zenuni. Alla mezzora arriva il raddoppio della Casertana: Rosso, servito in profondità, a sua volta mette palla per Cuppone che lascia partire un destro a giro dal limite dell'area che non lascia scampo a Costa. Al 36' si accende una mischia in area virtussina dopo una conclusione di Del Grosso, la palla arriva sui piedi di Icardi che, da pochi passi, mette inspiegabilmente sopra la traversa. Il terzo gol per i ragazzi di Guidi, però, arriva dopo pochissimi minuti: al 40' Giannotti spinge Turchetta in area ed il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri lo stesso Turchetta non lascia spazio a Costa. La Casertana non è "sazia": tre minuti dopo, errore di Marino che serve Cuppone, l'attaccante rossoblù evita Delvino e buca ancora Costa per la tripletta personale. La prima frazione, quindi, si chiude sul 4-0 per la Casertana.

Dopo 10' dall'inizio della ripresa, è la Virtus Francavilla a farsi vedere dalle parti di Avella: sugli sviluppi di un angolo Sparandeo colpisce il palo. Lo stesso Sparandeo ci riprova al 66' ma il suo colpo di testa è facile preda di Avella. Tre minuti dopo anche Avella si guadagna una menzione speciale per un intervento su tiro preciso di Castorani: il portiere rossoblù devia la conclusione in corner. L'arbitro concede 4' di recupero al termine dei quali manda tutti negli spogliatoi con il punteggio finale di 4-0 per la Casertana sulla Virtus Francavilla.

IL TABELLINO