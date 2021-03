Serie D/F: squalificati in cinque. Stop di due turni per Orchi

Questi i provvedimenti adottati da giudice sportivo Merone in merito alle gare della 20ª giornata disputate domenica scorsa. Sono cinque i calciatori squalificati. Stop di due turni per Orchi del Rieti, espulso domenica per frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Salteranno la gara di domenica gli altri quattro squalificati.

Sei, invece, i calciatori che si aggiungono all'elenco dei diffidati.

I provvedimenti del giudice sportivo:

Gare del 28/ 2/2021

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2021

GAGLIONE FRANCO (REAL GIULIANOVA

Per avere, al termine della gara, avvicinandoglisi privo di mascherina, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dell'Arbitro, reiterando il comportamento anche alla riconsegna dei documenti di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARISI SALVO FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAPPONI ANDREA (CASTELFIDARDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

DI DIO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

GUALTIERI GIANLUCA (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VITALI MICHAEL (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

D'EGIDIO STEFANO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

DIARRA BOUBACAR (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

FAGGIOLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PEZONE NICOLAS (APRILIA RACING CLUB SRL)

FERRI ROBERTO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

FICOLA DANI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FERRINI CHRISTIAN (REAL GIULIANOVA)

PAUDICE LUCA (REAL GIULIANOVA)

SORRINI MATTEO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

DEANGELIS ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

RIZZITELLI FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CANDELLORI KEVIN (CITTA DI CAMPOBASSO)

VESPA VALERIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BRUMAT MATTEO (RIETI S.R.L.)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

ZRANKEON GUILAIN DAVIS (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CAVALIERI GABRIELE (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

SANTORO LEONARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ALFARANO DIEGO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

GRAZIOSO LEO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CESARIO MICHELE (REAL GIULIANOVA)

MORA ENRICO (REAL GIULIANOVA)

TOGOLA MAMADOU (RECANATESE A.S.D.)

GIANNETTI EUGENIO (RIETI S.R.L.)

TIRELLI FABRIZIO (RIETI S.R.L.)

CONTI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)