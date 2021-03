Juventus U23-Novara 2-1, azzurri beffati nel finale in nove

Un ottimo Novara che disputa un grande primo tempo torna a casa con zero punti da Alessandria dopo aver disputato quasi tutta la ripresa in dieci, una sconfitta quanto mai immeritata per gli azzurri che se fossero rimasti in undici contro undici potevamo ambire a vincere. Ora per il Novara c’è il Lecco, non certo l’avversaria più comoda in questo periodo.

Il miglior Novara della stagione merita il pareggio a fine primo tempo Il Novara fin dalle prime battute si dimostra tonico e propositivo andando vicino al vantaggio con Zunno su cui salva Nocchi e con Gonzalez che davanti all’estremo bianconero all’11’ gli calcia addosso. La Juventus U23 passa immeritatamente in vantaggio al 23’ con Brighenti che risolve una mischia in airea ma il copione del match non cambia, gli azzurri si riversano in attacco e vanno vicino al pareggio con Lanini la cui punizione al 29’ viene deviata dalla barriera, sul successivo corner il colpo di testa di Bove termina fuori di poco. Al 32’ bella punizione di Ranocchia, attento Lanini; prima dell’intervallo il Novara pareggia con Zunno che è lesto ad anticipare la difesa bianconera, pareggia giusto che forse sta stretto all’intervallo per quanto visto in campo.

In doppia inferiorità numerica il Novara perde nel recupero Il Novara rimane in dieci per un ingenuo fallo di Bove a metà campo, secondo giallo per il difensore azzurro quanto mai evitabile; il match diventa bruttino, gli ospiti si difendono con ordine, la Juventus U23 fa poco e rischia al 71’ quando il neo entrato Panico impegna Nocchi. Finale di marca bianconera, all’86’ Rafia su punizione impegna Lanni, il Novara rimane in nove per l’infortunio di Cagnano e subisce al 92’ il gol di Akè che con un sinistro potente batte Lanni, una autentica disdetta per la formazione di Banchieri.

JUVENTUS U23-NOVARA 2-1

Reti: 24’ Brighenti (J), 40’Zunno (N), 47’st Akè (J).

Juventus U23: Nocchi, Peeters, Ranocchia, Marques, Brighenti (23’st Rafia), Alcibiade, Correia, Di Pardo, Akè, De Marino, Delli Carri. All. Zauli

Novara: Lanni, Cagnano, Bove, Pogliano, Corsinelli, Schiavi, Lanini (41’st Bortoletti), Buzzegoli (20’st Collodel), Zunno (7’st Migliorini), Gonzalez (7’st Panico), Malotti. All. Banchieri

Arbitro: Ricci di Firenze

Note: Ammoniti Correia, Ranocchia, De Marino e Di Pardo per la Juventus U23, Bove e Panico per il Novara. Espulso al 5’ del secondo tempo Bove per somma di ammonizioni. Match giocato a porte chiuse.