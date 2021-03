Pro Vercelli-Pergolettese 1-0, la Pro è seconda!

Pomeriggio proficuo per la Pro Vercelli che supera soffrendo come all’andata la Pergolettese e scavalca in classifica il Renate che perde a Lecco; decide un gol nelle battute iniziali di Rolando, nel finale dopo aver sfiorato il due a zero la formazione di Modesto rischia di subire il pareggio di una mai doma Pergolettese.

La cronaca Brivido per la Pro Vercelli al 4’, Longo su assist di Morello non trova la zampata vincente, al 10’ i padroni di casa passano in vantaggio con Rolando che su cross di Gatto batte di testa Ghidotti; la fase centrale di tempo non vede grosse emozioni. Al 33’ la conclusione di Emmanuello viene ribattuta dalla difesa ospite, la prima frazione dopo due minuti di recupero termina con il vantaggio di misura della Pro.

Pericoloso Zerbin al 52’, Ghidotti salva in corner; la Pro va in forcing a caccia del due a zero, la Pergolettese non si rende quasi mai pericolosa, al 78’ Della Morte su prezioso assist di Zerbin spreca la palla del raddoppio e la Pro Vercelli è costretta a soffrire nel finale, la Pergolettese manca il pareggio con Candela e sul capovolgimento di fronte il diagonale di Costantino sfiora il palo, la Pro può festeggiare soffrendo una vittoria importantissima.