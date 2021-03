H. Verona. Juric: "Abbiamo giocato bene sotto ogni punto di vista"

Al termine del match vinto al "Vigorito" dal Verona sul Benevento per 3-0, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi in sala stampa:

"Abbiamo fatto una partita di grandissimo livello sotto tutti i punti di vista e avremmo anche potuto fare più gol. Sono davvero soddisfatto della prestazione. All'inizio della stagione avevamo grandi problemi dovuti anche alle assenze. Ora che abbiamo recuperato tutti si sta vedendo il vero Verona. Dobbiamo solo mantenere la recente continuità sperando che gli infortuni ci lascino in pace.

Europa? Non dobbiamo distrarci ma nemmeno giocare con questo assillo. E' ovvio che fa piacere essere lì e lottare per un obiettivo così prestigioso.

Non mi aspettavo una gara di questo tipo perché vedendo le ultime partite del Benevento in casa mi sarei aspettato una partita molto più dura. Oggi a noi è andato tutto bene, l'abbiamo sbloccata subito e poi si è messa in discesa".