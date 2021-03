Serie D girone A, Bra e Castellanzese accorciano

Le inseguitrici attendevano questa giornata da un po' di tempo, il Gozzano non va oltre il due a due a Sanremo e vede ridursi a quattro i punti di vantaggio sul Bra che con una tripletta di Merkaj passa senza troppi patemi in casa della Folgore Caratese e della Castellanzese che vince due a uno a Casale.

Finalmente un sorriso in casa Borgosesia, nell’ultima chance contro il Fossano i granata vincono tre a zero e si regalano una speranza; tre i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Vado e Saluzzo, un punto a testa anche per Caronnese e Varese, a Corno risponde Ebagua.

Ben cinque i successi esterni, finalmente il Chieri si sveglia dal torpore espugnando tre a uno Arconate, nell’incontro più interessante e divertente di giornata il Pontdonnaz vince tre a due in casa del Sestri Levante candidandosi ad un posto play-off con la doppietta di Varvelli e la rete di Lauria.

Negli ultimi due incontri di giornata successi interni per Imperia e Legnano rispettivamente contro Derthona e Lavagnese.

Risultati e classifica di giornata