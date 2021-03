Presentato online il libro di Fabrizio Turco sul bomber Andrea Belotti

C’è sempre Andrea Belotti nel cuore dei tifosi granata. Lo dimostrano i tanti sportivi che hanno seguito l’evento organizzato, in diretta online, sulla pagina Facebook del Toro Club Melfi da sempre caratterizzato da una forte connotazione culturale.

Il bomber della Nazionale non era presente, ma si è parlato a lungo di “Andrea Belotti, il Gallo”, il libro edito da Bradipo libri che gli ha dedicato il giornalista de “La Repubblica” Fabrizio Turco. La presentazione del volume, con la prefazione di Sinisa Mihajlovic che lo ha allenato ai tempi del Torino, è stata impreziosita dai contributi video del bomber per antonomasia del Toro Paolo Pulici, degli allenatori Gigi Di Biagio (che lo ha allenato nella Nazionale U20, U21 e Nazionale A) ed Alessio Pala (con lui all’Albinoleffe), dei giornalisti Gian Paolo Ormezzano, Marco Bonetto e Fabio Milano, del direttore sportivo Giorgio Perinetti (che lo portò al Palermo) e dei responsabili dei musei del Palermo Giovanni Tarantino, e del Grande Torino e della Leggenda granata Domenico Beccaria.

“E’ stato una bellissimo evento – afferma l’autore del libro Fabrizio Turco - come sempre quando ci sono le iniziative del Toro club Melfi e di Gianluca Tartaglia. Una bella presentazione che ha appassionato i tifosi del Toro perché tra Belotti e il popolo granata c’è e ci sarà sempre un rapporto inscindibile. A prescindere da ciò che accadrà”.

Un’ora e mezza di domande e risposte attraverso le quali sono stati evidenziati i vari aspetti di un campione che ha dimostrato di essere tale anche fuori dal campo di gioco.

“Volevamo offrire ad Andrea Belotti un tributo che reputiamo sacrosanto per quello che ha fatto esta facendo per il nostro Toro – spiega il presidente del Toro Club Melfi Gianluca Tartaglia - evidenziando non soltanto il lato sportivo che gli appassionati conoscono, ma anche quello umano. Belotti è un ragazzo perbene portatore sano di principi e valori rimasto umile nonostante la sua notorietà. Un esempio per i giovani calciatori, un idolo per i tanti bambini che tifano Toro”.