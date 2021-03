Davide Astori, l'uomo che ha unito le tifoserie d'Italia

Era il 4 marzo 2018 quando il mondo calcistico si è fermato. La morte di Davide Astori ha sconvolto tutti: chi sugli spalti lo aveva visto qualche giorno prima in campo, chi con lui ha condiviso la vita, chi lo spogliatoio. Compagni, tifosi, familiari, tutti uniti in un unico dolore. Tutte le tifoserie d'Italia unite nel ricordarlo. Una persona sincera raccontata in questo breve scritto da chi ha avuto modo di conoscerlo di persona, ovvero Giuseppe Eletti di I Am Calcio Matera e giornalista di fiorentinanews.com:

"Ho avuto modo di conoscere Davide Astori a Londra, nella trasferta di Europa League della Fiorentina contro il Tottenham. Aveva uno sguardo magnetico, si vedeva lontano un miglio che era una persona limpida, sempre un sorriso, sempre una parola per tutti e mai fuori luogo. Davide era l'essenza di un uomo serio, una di quelle persone che fanno bene in ogni luogo, ancor di più nel mondo del calcio. L'uomo che ha unito le tifoserie d'Italia. Perché questo non dobbiamo dimenticarlo, in un mondo del pallone spesso troppo diviso".