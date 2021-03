Catanzaro - Avellino 0-1: Bernadotto regala il quinto successo di fila

Prosegue il magic moment dell'Avellino, che espugna anche Catanzaro centrando il nono successo nelle ultime undici gare.

Calabresi chiamati a replicare la vittoria sulla capolista Ternana; lupi reduci dallo stop obbligato dal ritiro del Trapani.

Uomini di Braglia avanti nella prima sortita della contesa, al minuto venti: D'Angelo scambia con De Francesco ma non trova nessuno al centro, la sfera viene raccolta da Ciancio che, al contrario, pesca Bernadotto che corregge in rete nei pressi della linea di porta. Irpini in vantaggio tra le proteste locali per un offside parso evidente.

Il Catanzaro reagisce ma difetta in precisione; così il primo intervento di Pane arriva al 51° di piede, ma il vero salvataggio giunge un minuto dopo sulla zuccata di Curiale.

All'ottantesimo gli ospiti restano in dieci per doppia ammonizione al capitano Miceli, affiancato nella lista dei cattivi da Carlini nell'ultima emozione di un match che permette alla truppa avellinese di confermare la seconda piazza con un punto di vantaggio sul Bari.

Catanzaro - Avellino 0-1, il tabellino.