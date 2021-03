IamC - Cittadella, si monitora il giovane Ndreca

Già otto reti in venti presenze, e pensare che ha compiuto appena "vent'anni" lo scorso dicembre. Parliamo dell'attaccante della Clodiense, Akileu Ndreca. Il classe 2000 nativo di Shkodër in Albania, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è finito nei radar del Cittadella. E i segnali d'apprezzamento da parte del club di via Ca' Dai Pase, sono già arrivati durante il mese di febbraio. Una possibile operazione in vista della prossima estate; l'ex Vllaznia può spiccare il volo verso la cadetteria.