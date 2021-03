Taranto, impegni cruciali in vista: Sorrento il primo ostacolo

Sorrento, Fidelis Andria e Portici. Il trittico di partite che attende il Taranto è decisivo per la classifica e per i sogni promozione. Il primo scoglio da superare si chiama Sorrento, una compagine alla portata per i rossoblù. Tuttavia, la sfida non sarà semplice. Innanzitutto la necessità di fare punti è elevata per incrementare ancora più la classifica e avvicinarsi al vertice, in attesa dei tre recuperi. I campani, nelle ultime partite, hanno perso punti e vorranno replicare il successo dello Iacovone nel match di andata. Un presupposto in più per non sbagliare, per gli uomini di Giuseppe Laterza.

La 21° giornata di Serie D valida per il Girone H si presenta come la "gara delle conferme" dopo il successo interno contro la Puteolana, che ha difatti riscattato l'ultima trasferta persa contro il Bitonto. Il successo esterno, dunque, è una necessità prima di affrontare la terza della classe ossia la Fidelis Andria. Sarà importantissimo chiudere la disputa quanto prima, sperando in un ottimo cinismo già dalle prime battute. Il tour de force si completerà con la sfida interna contro il Portici, dunque sarà importantissimo arrivarci con un buon bottino contro due squadre insidiose. Non c'è tempo per pensare oltre, al match cruciale contro l'ex Panarelli per citarne una, perchè tutte le sfide saranno importanti per raggiungere quel traguardo che tutti attendono da tempo chiamato promozione.

Il Taranto, in questa stagione, ha dimostrato di avere qualità sia fase difensiva che offensiva con la possibilità di fare affidamento su elementi di qualità a centrocampo. Contro il Sorrento mancheranno lo squalificato Diaby e l'infortunato Sposito, dunque Laterza dovrà ridisegnare il proprio scacchiere tattico, mentre tra i pali ancora una volta ci sarà Ciezkowski, migliore in campo per distacco nel turno precedente. L'assalto alla vetta è possibile, la parola spetta come sempre al campo.