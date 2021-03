Nocerina, tesserato El Bakhtaoui: arrivato il transfer

Con l'arrivo del transfer dalla federazione calcistica del Marocco, è stato completato il tesseramento del trequartista franco-marocchino Faissal El Bakhtaoui, che si allena col gruppo rossonero da alcune settimane e che ora è finalmente a disposizione da Cavallaro per essere impiegato in gare ufficiali.

El Bakhtaoui, classe 1992, Nato a Saint-Tropez, ha iniziato la sua carriera con il club francese Racing Club de la Baie. Nel luglio 2012, il club della Prima Divisione scozzese Dunfermline Athletic lo prese dopo aver impressionato l'allora allenatore Jim Jefferies. El Bakhtaoui fu nominato Giocatore del mese della Lega scozzese per il mese di agosto, per aver segnato 12 gol in otto partite. Quindi l'esperienza al Dundee, otto gol in 66 presenze. Regina del Sud la sua successiva tappa per poi firmare in Marocco con il Difaâ El Jadidi.

