"L'Eccellenza ripartirà. Sarà da stabilire il format e non ci saranno retrocessioni dall'Eccellenza in Promozione". E' quanto dichiarato dal presidente federale Gabriele Gravina all'uscita della sede di via Allegri davanti ai giornalisti presenti. La deadline per la discussione sulla ripartenza è fissata per mercoledì 10 marzo.