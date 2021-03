AZ Picerno-Fidelis Andria: un solo precedente in terra lucana

Domani la Fidelis Andria è attesa da quello che può a tutti gli effetti definirsi uno scontro di alta classifica: i ragazzi di Panarelli saranno di scena a Picerno, in un match che mette in palio punti pesanti per dare l'assalto alla vetta della classifica.

Un solo precedente in casa dei lucani: risale alla Serie D 2018/19, quando la Fidelis uscì sconfitta 1-0 dal "Curcio" per effetto della rete di Pitarresi.