Taranto, i convocati di Laterza in vista del match contro il Sorrento

In vista della gara contro il Sorrento, valida per la 21°giornata di Serie D Girone H, Giuseppe Laterza ha comunicato la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta in Campania. Ecco i 21 calciatori rossoblù:

Ciezkowski 2001, Zagari 2001, Caccetta 2001; Rizzo, Guastamacchia, Boccia 2002, Shehu 2002, Ferrara 1999, Marrazzo 2002; Marsili, Tissone, Matute, Cannizzaro 2003, Versienti; Guaita, Santarpia 2000, Mastromonaco 2000, Serafino 2001, Corvino, Diaz, Corado