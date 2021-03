Bari: in gruppo Sabbione, terapie per Ciofani e Citro

Il Bari è al lavoro per la gara contro il Potenza.

Questo il report dell'allenamento odierno, diffuso dal sito uffiiale della società biancorossa: "Una seduta di allenamento, quella odierna, nuovamente modulata in base all'impiego degli uomini nella gara del 'Menti': chi ha giocato l'intera partita ha svolto lavoro atletico dedicato tra campo, palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo ha sostenuto, dopo una prima parte dedicata alla mobilità articolare e all'attivazione muscolare, esercitazioni tattiche dedicate allo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alla conclusione a rete, concludendo con la classica sfida a ranghi misti su porzione di campo. Regolarmente in gruppo Alessio Sabbione, mentre Cristian Andreoni ha svolto lavoro personalizzato; terapie per Matteo Ciofani e Nicola Citro.

Al termine della seduta la squadra al completo ha festeggiato negli spogliatoi il 42° compleanno del presidente Luigi De Laurentiis. Per domani è in programma una singola seduta di allenamento. Si ricorda che gli allenamenti verranno svolti a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, nè possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra".