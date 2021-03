Hamsik torna in Europa: settimana prossima firma con il Göteborg

Da qualche giorno aveva annunciato il suo addio alla Cina per ritornare al calcio europeo, senza però far riferimento ad alcuna squadra se non ad un ritorno in patria allo Slovan Bratislava.

Invece il suo prossimo team è ormai svelato ed è sicuramente una sorpresa: Marek Hamsik disputerà la prossima stagione con gli svedesi del Göteborg.

Una scelta insolita ma affascinante per il nazionale slovacco ex Napoli che vorrà prepararsi al meglio per disputare l'Europeo in programma questa estate.