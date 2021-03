F. Andria, Panarelli: "Picerno costruito per vincere il campionato"

Il tecnico della Fidelis Andria Panarelli ha parlato alla stampa alla vigilia dell'importante trasferta a Picerno.

Queste le parole del tecnico: "Troveremo una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e che ha voglia di riscattarsi. Non abbiamo dei precedenti con il nuovo mister, ci adatteremo in base a ciò che vedremo nei primi minuti. Sarà una partita difficile, il nostro pensiero è soltanto quello di fare bene domani e la classifica la guardiamo solo in parte".

Foto: pagina Facebook Fidelis Andria