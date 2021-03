Gianmarco Mascolo approda al Gladiator

Il mercato del Gladiator non si ferma. Nelle ultime ore, la società sammaritana, ha ingaggiato il classe 92' Gianmarco Mascolo, di ruolo attaccante, proveniente dalla Scafatese. Il nuovo tesserato nerazzurro, ha giocato in club blasonati, disputando la Lega Pro di Seconda Divisione, con le maglie di Arzanese ed Andria. Tanta Serie D, con Isernia, Gragnano e, nelle ultime stagioni, ha indossato le casacche di Palmese,Vico Equense e Costa d' Amalfi e per ultimo, il club canarino della Scafatese. Si arricchisce sempre più, la rosa messa a disposizione del tecnico Alessio Martino che, in queste ore sta preparando la prossima sfida di campionato, in trasferta contro l'Arzachena. In terra sarda, il Gladiator sarà chiamato al pronto riscatto, dopo una astinenza che dura da circa tre mesi. La gara di andata è terminata a reti bianche e, come tutte le gare, sono diverse l'una dall'altra. I nerazzurri saranno dunque chiamati ad un test impegnativo, quanto fondamentale in chiave salvezza e, con l'ennesimo innesto in attacco, la società, punta ad una salvezza che non sembra del tutto impossibile da conquistare.