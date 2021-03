Campobasso, nuovo componente del CdA: è Daniela Mancinelli

Daniela Mancinelli è un nuovo componente del Consiglio d’amministrazione della società rossoblù. Lo ha comunicato la stessa società pochi minuti fa. Mancinelli, dal 2015 lavora al fianco di Matt Rizzetta nella North 6th Agency e dallo scorso gennaio ricopre il ruolo di CEO, fino a quel momento affidato proprio a Rizzetta, da pochi mesi socio del Campobasso, diventato nel frattempo presidente.

Sotto la sua guida, N6A è stata nominata Best Places to Work della PR Week , Entrepreneur's Top Company Cultures e una delle 50 aziende di PR più potenti di Observer's Power . Mancinelli è stato premiato con l' onorificenza 2020 di Marketing Edge Rising Stars , che riconosce i dirigenti di età inferiore ai 40 anni che hanno avuto il maggiore impatto nel settore del marketing.

Il comunicato del club:

Il Consiglio d’amministrazione della SS Città di Campobasso ha un nuovo componente. Si tratta di Daniela Mancinelli, CEO della N6A. Premiata come stella nascente del marketing, per la categoria under 40, risulta tra le dirigenti d’azienda con maggiore professionalità e prospettiva negli Stati Uniti. A Daniela l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la società rossoblù.

“L’ingresso di Daniela Mancinelli – sottolinea Mario Gesuè – è un ulteriore passo in avanti nella costruzione e nel consolidamento della compagine societaria. Siamo felici di avere una donna al nostro fianco in un ruolo di leadership nel CdA: il lavoro di tutto lo staff potrà contare sulle sue grandi capacità e sulla sua professionalità per far diventare il Campobasso una realtà sempre più in crescita nel panorama calcistico italiano.”

"