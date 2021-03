Giugliano: tesserato l'attaccante francese Celestine

La società FC Giugliano 1928 comunica che è stato sottoscritto contratto con il calciatore Enzo Celestine, al quale va un caloroso benvenuto.

ENZO CELESTINE - Attaccante francese, classe 1997, dotato di un fisico imponente. Ha iniziato in Francia con il CA Pontarlier, per poi maturare esperienze calcistiche importanti in Belgio con le seguenti squadre: WalloniaWalhain, URSL Visé e AFC Tubize. Arriva in Italia con tanta voglia di imporsi, sposa la causa gialloblù con l'obiettivo di raggiungere tanti prestigiosi traguardi.

