Spezia-Benevento: curiosità e statistiche della gara del "Picco"

Saranno 8, con quella di domani, i precedenti tra Spezia e Benevento tra Serie B e Serie A. Gli incontri fin qui disputati vedono l'assenza del segno "X" con 3 vittorie dei liguri e 4 per la Strega.

I giallorossi non hanno precedenti confortanti contro compagini neopromosse avendo perso 5 dei 6 incontri disputati: è la percentuale più alta di sconfitte contro questo tipo di squadre in tutta la massima serie (83%). Tuttavia, nel confronto diretto in casa dello Spezia, il Benevento è in vantaggio per 2-1 sul computo totale.

Un dato che può essere confortante per la truppa di Inzaghi è che lo spezia ha ottenuto solo 12 punti contro squadre della metà bassa della classifica: solo Parma e Crotone hanno fatto peggio con, rispettivamente, 9 e 11 punti.

Il Benevento è a secco di vittorie da 9 partite e non segna da tre incontri. Inoltre nelle ultime 4 gare lontano dal "Vigorito", i sanniti ne hanno perse 3 e pareggiata una.

La difesa giallorossa dovrà guardarsi dall'attaccante spezino Nzola che ha siglato le sue prime due reti in Serie A proprio nella gara di andata in Campania.

La partita di domani al "Picco" sarà per Glik, difensore del Benevento, la 300a nei cinque maggiori campionati europei divenendo così il quarto calciatore polacco a raggiungere questo traguardo tra quelli che hanno esordito negli anni 2000 dopo Robert Lewandowski, Lukasz Piszczek e Ludovic Obraniak.