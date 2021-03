Benevento. Due calciatori assenti a La Spezia per motivi disciplinari

In base a quanto si apprende dal sito della "Gazzetta dello Sport", ed in attesa di conoscere la lista ufficiale dei convocati del Benevento, due calciatori giallorossi non sarebbero partiti per il capoluogo ligure in vista della gara di domani per motivi disciplinari. A restare a casa sarebbero Schiattarella e Roberto Insigne.

Secondo il sito della "rosea", i due calciatori napoletani avrebbero avuto una discussione piuttosto animata durante la rifinitura: l'episodio ha portato Inzaghi, in accordo con la società, ad escluderli dalla trasferta. Schiattarella ed Insigne si aggiungono, quindi, a Letizia, Depaoli e Iago Falque sicuri assenti per i rispettivi infortuni.