Taranto alla prova Sorrento: le parole di Giuseppe Laterza

Tutto pronto per la 21°giornata di Serie D Girone H, che vedrà il Taranto far visita al Sorrento. Il match che si disputerà alle 14:30 di sabato 6 marzo si presenta come una sfida importantissima per i ragazzi di mister Giuseppe Laterza, chiamati a non perdere punti e di conseguenza il treno per lottare ai vertici del girone. Con tre partite da recuperare, il Taranto ha l'obbligo di fare risultato allo stadio Italia, per dare un chiaro segnale alle pretendenti. Non ci sarà Diaby - squalificato - e Guido Abayian, ceduto in settimana al Gravina. Davanti, dunque, staffetta tra Diaz e Corado.

Nella conferenza stampa di vigilia, Giuseppe Laterza ha rilasciato delle dichiarazioni importanti per quanto riguarda l'approccio e la situazione nell'ambiente Taranto. "Arriviamo da una domenica non proprio tranquilla. Quella contro la Puteolana è stata una gara difficile, contro una squadra che si è approcciato bene allo Iacovone e vogliosa di far punti. Per questo motivo, la vittoria è stata fondamentale", ha esordito il tecnico rossoblù. Una vittoria tanto sofferta quanto matura, quella ottenuta dal Taranto contro la Puteolana. Per quanto riguarda il match contro il Sorrento, Laterza evidenzia: "Andiamo lì per portare a casa la vittoria, ma sappiamo che non sarà la stessa squadra dell'andata". Primo round che terminò con una sconfitta, motivo in più per far bene e uscirne vittoriosi. Tuttavia, bisogna considerare il periodo negativo vissuto dai campani, dunque si presenteranno arrabbiati e affamati di punti. Laterza però è fiducioso: "Abbiamo tanta voglia di proporre calcio e imporci, conosco le qualità tecniche e mentali dei miei ragazzi".

Per quanto riguarda l'undici iniziale, pochi dubbi. In porta confermato Ciezkowski, difesa formata da Ferrara, Rizzo, Guastamacchia, Boccia; centrocampo composto da Marsili e Matute mentre i tre che affiancheranno la punta saranno, con molta probabilità, Santarpia, Tissone e Guaita. Il nodo da sciogliere sarà il centravanti. Ora che Abayian è stato ceduto è in corso un ballottaggio tra Diaz e l'ultimo acquisto Corado. A proposito di Corado, Laterza si è espresso in questo modo: "Si è già calato nel nostro ambiente, probabilmente avrà una maglia da titolare". Ultimi dubbi prima del match delle 14:30, come sempre parola al campo.