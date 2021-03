Foggia, Marchionni: "Dobbiamo essere cinici. Turris squadra ostica"

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con la Turris in programma domani sera allo stadio ''Amerigo Liguori'' di Torre del Greco. Queste le sue parole:

"Con la Vibonese c'è stata la reazione che cercavo, i ragazzi sono scesi in campo con quello spirito combattivo che ultimamente avevamo smarrito, abbiamo creato diverse occasioni, ci è mancato solo il gol. Domani con la Turris dobbiamo dare seguito alla prestazione ma con più cinismo sotto rete, perché alla fine conta fare gol e vincere per raggiungere matematicamente l'obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Quella di domani sarà una partita da affrontare con la giusta determinazione, sono convinto che una volta raggiunta la salvezza la squadra si scrollerà di dosso le paure e le pressioni che non ci hanno fatto esprimere al massimo. La Turris ha condotto un ottimo girone d'andata, poi ha avuto un calo come noi. Al di là di questo hanno delle buone individualità, pertanto sarà importante l'approccio. Ho conosciuto il Presidente Maria Assunta Pintus ma in questo momento non voglio distrazioni, penso solamente al campo.

Un pensiero ai play-off? I ragazzi sono motivati, ma prima va raggiunta la salvezza. Per quanto riguarda la formazione, come sempre, è il campo a parlare e per me gioca chi mi da le giuste garanzie durante la settimana".