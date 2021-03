Benevento. Vigorito: "Esclusioni disciplinari decise dalla società"

Il presidente Oreste Vigorito, numero uno del Benevento, ha commentato ai microfoni di Sky l'esclusione per motivi disciplinari di Schiattarella ed Insigne. Queste le parole del patron giallorosso:

"L'episodio è successo poche ore prima della partenza; la decisione non è stata supportata dalla società ma presa direttamente dalla società. Nella nostra società le competenze sono divise. I ragazzi probabilmente hanno raggiunto il limite di tolleranza in una stagione difficile come questa. Un episodio come quelli che avvengono in tutti gli allenamenti ha innescato una reazione diversa. La nostra società si è sempre distinta per l'atteggiamento avuto: privilegiamo sempre la correttezza e la trasparenza, altri avrebbero steso un velo".