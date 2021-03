Turris-Foggia: i convocati di Marchionni. Out Rocca

Ultimo allenamento settimanale per i rossoneri, che questa mattina hanno rifinito il lavoro in vista della trasferta di domani sera a Torre del Greco.

Al termine della seduta, mister Marco Marchionni ha diramato l'elenco dei 24 convocati per il match con la Turris: assenti lo squalificato Dell'Agnello oltre a Turi, Said e Tomassini, ancora fermi ai box per i rispettivi problemi muscolari. Non c'è nemmeno Rocca, a riposo precauzionale dopo l'infortunio muscolare accusato mercoledì. Non convocati infine Sarracino, Di Masi, Raggio Garibaldi e Dema.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Jorio;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Agostinone, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Pompa, Cardamone;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Curcio, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Iurato, Aramini;

ATTACCANTI: D'Andrea, Nivokazi, Balde.