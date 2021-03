Serie C, il Lecco vince il big match, la Pro Vc è seconda

Giornata particolare la ventottesima del girone A di Serie C che ha visto la miseria di dieci reti realizzate in nove incontri in quanto il match della capolista Como ad Olbia non si è disputato causa covid, per i lariani è il secondo focolaio dopo quello dello scorso novembre, influenzerà il rendimento da qui alla fine della squadra di Gattuso? Dietro non ne approfitta il Renate che in vantaggio a Lecco fino ad una decina di minuti dalla fine grazie a un gol di Galuppini si fa rimontare dalle reti di Cruz e Iocolano, occhio a Capogna e compagni alla terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei.

Giornata proficua per la Pro Vercelli, sofferto il successo contro la Pergolettese ma importante dato che le bianche casacche salgono al secondo posto a due punti dalla vetta in attesa dello scontro diretto contro il Como tra un paio di giornate; ben quattro gli zero a zero, finiscono a reti bianche Carrarese-Grosseto, Piacenza-Giana, Albinoleffe-Lucchese e Pro Sesto-Pro Patria.

Cade uno dei migliori Novara della stagione in casa della Juventus U23, al vantaggio di Brighenti risponde Zunno in un primo tempo con tante occasioni per gli azzurri, l’espulsione di Bove cambia il match ma il Novara si arrende nel recupero a un gol di Ake in nove uomini per l’infortunio di Cagnano a sostituzioni terminate; vince l’Alessandria a Livorno, anche in questo caso decisivo il recupero dove Eusepi su rigore sigla il gol decisivo; nell’ultimo match di giornata il Pontedera batte due a zero la Pistoiese continuando la sua marcia verso un posto play-off, sempre in difficoltà invece gli ospiti al momento quart’ultimi.

Risultati e classifica di giornata